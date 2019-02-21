Мать ребенка объяснила, зачем оставила его в лесу с мешком на голове

Мать шестилетнего мальчика, который связанный и с мешком на голове бродил всю февральскую ночь по парку "Лосиный остров", призналась, что сделала это в воспитательных целях, пишет "Московский комсомолец".

По словам женщины, ребенок склонен к садистским выходкам. В частности он отрезал головы птицам и пытался утопить связанную собаку.

Она рассказала, что решила свозить ребенка в церковь, но попасть туда они не смогли. На обратном пути она решила его напугать.

Мать ребенка рассказала, что они остановились в парке "Лосиный остров". Там она достала мешок, одела сыну на голову и залепила скотчем. Все это она сопровождала словами, чтобы он понял, каково было собаке, которая начинала задыхаться под водой.

Она подчеркнула, что не хотела душить сына и готова была все это прекратить, но мальчик убежал.

Сначала она решила искать его сама, так как обращаться в полицию испугалась. Она не смогла бы объяснить, откуда у ребенка на голове залепленный скотчем пакет. Но после того как она проплутала всю ночь, то решила обратиться в полицию.

Мальчика утром нашли автолюбители. Ребенок рассказал свою версию события, которая отличалась от того, что говорила его мать.

Подобравший мальчика водитель в своем объяснении сообщил следующее: "Он мне рассказал, что это его мамочка сделала. Я, говорит, ей много хамлю. Я хотел дома собачку утопить, а мама поймала меня и самого хотела утопить". Мальчик объяснил свое желание "утопить собачку" тем, что "собачку любят больше, чем его".

Водитель с помощью ножа снял мешок с ребенка. После передал его правоохранителям.

На месте следователи нашли мешок со скотчем, в котором была детская варежка. При обыске машины они также нашли три рулона скотча, нож-открывашку-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также след руки с пластиковой бутылки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В среду в суде они ходатайствовали об аресте подозреваемой, однако судья только продлил срок задержания на 72 часа.