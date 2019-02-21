В обзор известного автоэксперта Александра Михельсона попал новый ИНФИНИТИ QX50 (второе поколение), который вышел в продажу в августе 2018 года. Во время тест-драйва Александр комментирует, как ведет себя автомобиль в пути, насколько он комфортен и экономичен. А также сравнивает его с конкурентами.

"Infiniti QX50 разработан с нуля на новой переднеприводной платформе FF – у первого поколения наоборот ведущими были колеса задней оси, а передняя ось подключалась при пробуксовке. Кроссовер стал на 5 см короче, а колесная база уменьшилась на 8 см, при этом выглядит новинка гораздо внушительнее предшественника. И это не обман зрения – кузов стал на 10 см шире и на 6 см выше. Благодаря поперечному расположению двигателя конструкторам удалось не только заметно увеличить пространство на задних сиденьях, но и значительно увеличить размер багажника", – рассказывает Михельсон. Остальные замечания эксперта смотрите в видео.