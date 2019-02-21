Эксперты отметили крайне высокую долю ветхого жилья в Республике Алтай

Самый большой объем ветхого жилья в России приходится на Магаданскую область, Республики Дагестан, Тыва, Ингушетия и Якутию, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты присвоили каждому региону баллы. Тем самым они соотнесли объем ипотечного кредитования в регионе, которое дает людям возможность самостоятельно улучшить жилищные условия, с долей ветхого жилья. Сделано это было для того, чтобы оценить, в каких регионах люди живут в худших жилищных условиях и не имеют возможности их улучшить.

Оказалось, что в указанных выше регионах наблюдается наибольшее количество ветхого фонда в общей жилой площади, а также низкое число покупок квартир в ипотеку.

"Наиболее пристального внимания сегодня требуют рынки ипотечного кредитования Республики Тыва, Республики Алтай, Тюменской области, Республики Дагестан и Республики Ингушетия. Здесь наблюдается крайне высокая доля ветхого фонда в общей площади жилья и очень низкое число ипотечных кредитов в пересчете на одного жителя "кредитоспособного" возраста", – отметила президент сети FinExpertiza Нина Козлова.

По ее словам, самая благоприятная ситуация с ипотечным жильем и долей ветхого фонда наблюдается в Санкт-Петербурге.