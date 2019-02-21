Гипермаркет был закрыт для посетителей с 14 февраля / Фото: vk.com/barneos22

Гипермаркет "Лента" на улице Власихинской в Барнауле возобновил свою работу с 21 февраля.

"С сегодняшнего дня магазин работает в обычном режиме", – сообщила корреспонденту портала Amic.ru представитель гипермаркета.

Напомним, что для покупателей магазин был закрыт с 14 февраля. Перед входом в здание была выставлена табличка, на которой отмечалось, что гипермаркет временно не работает по техническим причинам.

Также отмечалось, что причина приостановки деятельности гипермаркета заключалась в провисании кровли здания.