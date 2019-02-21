Гипермаркет был закрыт для посетителей с 14 февраля / Фото: vk.com/barneos22
Гипермаркет "Лента" на улице Власихинской в Барнауле возобновил свою работу с 21 февраля.
"С сегодняшнего дня магазин работает в обычном режиме", – сообщила корреспонденту портала Amic.ru представитель гипермаркета.
Напомним, что для покупателей магазин был закрыт с 14 февраля. Перед входом в здание была выставлена табличка, на которой отмечалось, что гипермаркет временно не работает по техническим причинам.
Также отмечалось, что причина приостановки деятельности гипермаркета заключалась в провисании кровли здания.
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