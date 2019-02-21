Подробности пожара, случившегося на железнодорожном мосту через Обь в Барнауле, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Путейцы уточняют, что возгорание произошло в 05:37 в пункте обогрева работников. Площадь помещения составляет четыре квадратных метра.

"На месте возгорания работал пожарный поезд станции Алтайская. Возгорание ликвидировано в 6:35. В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура железнодорожного моста не повреждена. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", – отмечают на железной дороге.

В данный момент устанавливаются причины инцидента.