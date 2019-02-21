Алименты умершей жене заставляют выплачивать 80-летнего пенсионера

80-летнего пенсионера из Нижнего Тагила Юрия Бодрова заставляют выплачивать алименты бывшей жене, которая умерла в прошлом году, сообщает URA.RU.

Отмечается, что мужчина 40 лет прожил в браке со своей женой-инвалидом Натальей. Несколько лет назад он узнал об изменах жены. Супруги развелись.

Бодров должен был выплачивать жене алименты по инвалидности, что он и делал. В декабре 2018 года Наталья умерла, однако ветерана по-прежнему вынуждают платить деньги, требуя предъявить справку о смерти бывшей жены.

"Ситуацию, в которой оказался наш ветеран, можно назвать абсурдной, мягко выражаясь. Но, увы, это правда. Вычеты с ветерана осуществляются по решению суда. И чтобы прекратить вычеты, необходимо тоже решение суда, несмотря на то что бывшей супруги уже нет", – заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас региональная прокуратура проводит проверку по этому делу. "Материалы направлены в прокуратуру для проверки данной информации", – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.