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Топ приложений для быстрого ритма

, ИА "Амител"
Составили топ приложений, которые набирают популярность на сегодняшний день
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ритм жизни ускоряется, и мы спешим вслед за ним. И вот уже с помощью гаджетов мы совершаем покупки, знакомимся, играем и познаем мир. Точнее с помощью специальных приложений, которые предварительно скачиваем на смартфон практически в один клик.

Конечно, тут важно "запастись" быстрым интернетом, который не закончится в самый неожиданный момент. Иначе, давайте признаемся, толку от этих приложений будет мало.

Редакция Amic.ru совместно с Tele2 составили топ приложений, которые набирают сегодня популярность. Здесь же инструкция о том, как настроить свой тарифный план таким образом, чтобы 4G всегда был в кармане.

Artefact


Фото: apkgk.com
Начнем нашу подборку с самого культурного сервиса. Это приложение дополненной реальности для музеев. Работает оно как Shazam: пользователь наводит камеру на картину или скульптуру и – о чудо! – на экране смартфона появляется вся информация об авторе, истории создания работы, в общем, все данные об этом экспонате. Единственный момент – перед походом в конкретный музей (или в самом музее) надо загрузить базу подсказок, как, к примеру, мы загружаем карту города в навигатор. С 4G это можно сделать буквально в пару кликов.

Приложение также показывает то, что недоступно в реальности, к примеру, вид объекта до реставрации или авторские эскизы. Если вы не хотите читать – всю информацию можно прослушать. Только возьмите с собой наушники, чтобы не мешать другим посетителям музеев и культурных пространств.

Среди музеев Алтайского края к приложению буквально недавно присоединился Государственный Художественный музей Алтайского края (ГХМАК).

Мы уверены, с Tele2 мобильного интернета вам хватит, даже если вы решите скачать карты всех российских музеев, которые поддерживают Artefact. Тем более, если у вас остались лишние, а точнее сэкономленные Гб с прошлого месяца. Бесплатная опция "Перенос остатков" позволяет переносить неиспользованные минуты, Гб и SMS на следующий период, при этом в следующем месяце они тратятся в первую очередь, а уже потом – ваш основной пакет.

Wanna Kicks


Фото: cloudteh.ru

Окультурились? Теперь можно и "пошопиться". Не всегда картинка кроссовок с сайта производителя совпадает с тем, что в итоге приходит в посылке покупателю. Еще сложнее предугадать, подойдет ли эта пара обуви к вашему образу.

А приложение дополненной реальности Wanna Kicks позволяет "примерить" кроссовки с помощью камеры мобильного телефона. Для этого просто нужно навести камеру на свою ногу, и виртуальная модель появится на ней. Ногой можно крутить, вертеть в разные стороны, кроссовки будут прочно держаться на ступнях и не исчезнут. Приложение позволяет изучить обувь на своей ноге при различном освещении, с различными нарядами и под любым углом. В приглянувшейся паре можно даже прогуляться, а также поделиться процессом примерки со своими друзьями, например, в WhatsApp. Кстати, с Tele2 вы это сможете сделать, даже если забыли пополнить счет на своем смартфоне. Для этого есть бесплатная услуга "SOS-пакет". Она позволяет оставаться на связи в WhatsApp 3 дня даже при отрицательном балансе. Кроме этого, абоненту, который забыл пополнить счет, будут доступны такие сервисы как "Яндекс.Карты", "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Навигатор".

"SOS-пакет" включается автоматически при приближении баланса к нулевой отметке. Специально отключать услугу не требуется, при пополнении баланса или после окончания срока действия она отключится сама.

Hater


Фото: note.taable.com
Это приложение реализует еще одну важную человеческую потребность – в общении. Здесь вы можете найти свою вторую половину по раздражающим вас вещам. Да, это приложение найдет человека, который терпеть не может то же самое, что и вы. Ведь вместе дружить против чего-то всегда веселее и романтичнее.

При заполнении профиля в приложении пользователю предлагается выразить свое отношение к каким-либо людям, действиям, видам деятельности, определенным явлениям, фильмам и прочему. Возможные варианты ответа: "люблю", "ненавижу", "нравится", "не нравится" или "безразлично".

Только не увлекайтесь, потому что за общением с такими же, как и вы, можно потерять много лишнего времени. Оно, в отличие от интернета, может закончиться быстро. И вот, кажется, еще полчаса назад был вечер, но на часах полшестого утра, а вы обсуждаете со своим собеседником, что терпеть не можете, когда в помещении накурено, а еще – танцы в клипе Энрике Иглесиаса и современные американские боевики.

В отличие от времени, мобильный интернет вряд ли закончится. А если и произойдет такая неожиданность – срочно будите своего друга/подругу, абонента Tele2 по совместительству, и слезно просите его отправить вам пару гигабайт из своего пакета. Тем более услуга "Делитесь Гб" доступна на большинстве тарифных планах Tele2 и при этом абсолютно бесплатна. Друг может вам "перекинуть" от 1 до 30 Гб, в зависимости от своей щедрости и объема интернета на тарифном плане.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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