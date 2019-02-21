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"Подхрюкивают": благодаря посланию Путина в России появился "глагол года"

, ИА "Амител"
Переводчик нашел три варианта, как "подхрюкивают" может звучать на английском языке
Путин в своем послании рассказал, как США мобилизуют своих сателлитов / Фото: zen.yandex.ru

Путин в своем послании рассказал, как США мобилизуют своих сателлитов / Фото: zen.yandex.ru

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию употребил слово "подхрюкивают", рассказывая о вопросе выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности и о том, как американские сателлиты отреагировали на обвинения России в нарушении ДРСМД.

"Надо было поступить по-честному. Но они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих сателлитов мобилизуют, которые аккуратненько, но подхрюкивают американцам по этому вопросу", – заявил Путин, когда рассказывал, какие действия со стороны США нарушили подписанный договор. Он отметил, что когда Штаты практически поймали за руку, они не стали признавать вину, а просто выступили с заявлением, что первой договор нарушила Россия, и объявили об одностороннем выходе.

Телеканал "360" обратил внимание на необычное слово и решил узнать, станет ли это оно употребимым на международном уровне, а также почему российский лидер так оценил другие страны.

Как отметил дипломат Михаил Васильев, Путин поступил в соответствии с канонами, которые гласят, что как обращаются к тебе, так и ты должен обращаться. Он пояснил, что в последнее время многие лидеры различных стран позволяли себе грубые высказывания в адрес России. 

Дипломат подчеркнул, что слово "подхрюкивает" означает, что есть кто-то один крупный, кто издает основной звук, которому просто вторят его вассалы.

Переводчик Виктор Немчинов нашел три варианта, как бы заявление Путина о том, что США заставляют своих партнеров подхрюкивать, звучало бы на английском языке. Первым вариантом стало: The USA make the allies parroting them. Здесь слово "подхрюкивать" заменено на аналог российского "попугайничать".

Второй вариант: The US wants the allies to take up grunting. "To grunt" имеет много значений, но это единственное слово, которое имеет отношение к хрюканью. To take up – это значит, подхватить их слова", – пояснил переводчик.

Самым нейтральным вариантом стало The USA make the allies to echo them. Здесь используется глагол "подпевали" или "повторяли".

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Twitter предложила использовать новое выражение и объявила "подхрюкивание" челлендж. Авторам самых смешных вариантов она пообещала призы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.02.2019 16:59
Сашка

Оченееееееень важная новость.... а путя, конечно, достал подхрюкиватьь

0  0
21.02.2019 17:11
Гонец из Пензы

"И своих сателлитов мобилизуют, которые аккуратненько, но подхрюкивают американцам по этому вопросу"
=======
а почему бы не перечислить конкретно, кто похрюкивает? или в глаза им сказать при встрече? может они тогда и правда от всяких северных потоков откажутся?
а вообще, стилистика путина всё больше напоминает северокорейский телевизор

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21.02.2019 17:31
- гость -

Мягкий и отдаленный перевод. Я бы ввел новое слово pigging (pig - свинья).

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21.02.2019 17:34
Пацифист

гопота, она и есть гопота, что с нее взять....

0  0
21.02.2019 17:35
Гога

Наши чиновники чем занимаются? Подхрюкивают!

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21.02.2019 17:38
- гость -

там весь зал этим занимался

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