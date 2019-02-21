Проверь себя: слова, которые недавно вошли в русский язык

Международный день родного языка отмечают 21 февраля. И снова в интернете ведутся споры о том, надо ли использовать в русском языке заимствования из других языков. Накануне завкафедрой филологии АлтГУ Татьяна Чернышова рассказала Amic.ru о том, что таких заимствований не надо бояться – язык всегда обогащается, когда принимает в свой состав какие-то новые слова, выражения и обороты. И язык всегда очень мудро устроен: он принимает в себя только то, что по-настоящему нужно. А остальное отсеивает. Подробнее вы можете почитать в интервью "Язык падонкафф" и другие симптомы интернета, или Как меняется русская речь". А мы сделали подборку новейших слов, которые вошли в обиход россиян буквально год назад. Проверьте, знаете ли вы их и что они обозначают.

А спустя пару лет посмотрим, какие из этих понятий закрепились в нашем языке.