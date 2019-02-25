Фото: Александр Иванец

Идея сделать проект с космонавтом родилась у Александра Иванца в апреле 2016 года. "Я услышал по радио, что первому полету Юрия Гагарина в космос исполняется 55 лет. И мы решили приурочить данный проект к этой дате. Быстро сшили скафандр из синтепона, сделали из папье-маше и пластика гермошлем и отправились в горы Алтая для съемки проекта", – рассказал Александр порталу Amic.ru.

"Мы снимали абсурдные и местами сюрреалистичные кадры, которые могли вызвать улыбку у зрителя. Космонавт начал стремительно набирать популярность и появилась идея снимать его с необычными атмосферными явлениями. Я снимаю в туманы, рассветы, закаты, ночью, в горах, чтобы усилить эффект миссии и показать, что мы уже в космосе, и не обязательно садиться в ракету и мчаться на орбиту. Конечно, космос прекрасен и я горжусь каждым космонавтом и даже немного завидую, им посчастливилось побывать в космосе, что для большинства остается недоступным, но если вы сильно хотите реализовать свою мечту, можете сделать это так, как это сделал я. В интернете есть много подобных проектов, они реализованы во много раз лучше, в них есть профессиональные скафандры космонавтов, но все мы должны понимать, что у каждого свой космос и свой внутренний мир, такой же неизведанный", – отмечает автор.