Суд признал недействительной сделку религиозной организации "Свидетели Иеговы" по отчуждению недвижимости в Бийске, подлежащей передаче в собственность Российской Федерации.

Как сообщили в краевой прокуратуре, была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в ходе которой правоохранители выявили ряд нарушений.

Так, в 2017 году после принятия Верховным Судом Российской Федерации решения о ликвидации религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" региональные структуры также подлежали закрытию, а имущество – обращению в собственность государства.

"Однако местная религиозная организация "Свидетели Иеговы" города Бийска передала безвозмездно в рамках договора пожертвования юридическому лицу из Швеции нежилое помещение площадью более 200 кв.м и земельный участок на улице Ильи Репина в городе Бийске. Прокуратура отнесла данную сделку к мнимой, поскольку назначение недвижимого имущества не изменилось, во владение к новым собственникам здание и земельный участок под ним фактически не перешли", – отмечают в надзорном ведомстве.

По мнению проверяющих, сделка была совершена в целях вывода имущества для невозможности его обращения в собственность РФ.

В итоге в Бийский горсуд было направлено исковое заявление о признании сделки недействительной. Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь здание и земельный участок обращены в пользу государства.