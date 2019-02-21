Традиционный конный зимний фестиваль "Большие бега" состоится в Барнауле 3 марта, сообщает пресс-служба городского ипподрома.

В этот день будут разыграны традиционные призы зимнего сезона – 2019 для лошадей рысистых пород. На старты выйдут лучшие лошади и наездники Алтайского края. Зрители, которые придут на ипподром, увидят зрелищные заезды рысаков, а также показательные выступления спортсменов-конников и воспитанников барнаульских пони-клубов.

Кроме того, гости праздника увидят шуточный заезд пони – тройки. В первое воскресенье марта на ипподроме весело проводят зиму, отметят приход весны и начало масленичной недели. Зрителей ждут молодецкие забавы, песни и пляски. Также будут работать торговые ряды с блинами и горячим чаем.

Ипподром приглашает жителей и гостей города на праздник, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Фестиваль "Большие бега" начнется в 13 часов на ипподроме по адресу: проспект Космонавтов, 61.