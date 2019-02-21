Росстат назвал главные причины смертности мужчин в России

Болезни системы кровообращения – основная причина, из-за которой в России умирают мужчины, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В частности речь идет об инфаркте миокарда и инсульте. Так, в 2017 году из-за этих болезней скончались 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста.

Около 87 тысяч умерли от внешних причин – ДТП, нападений или несчастных случаев.

Еще 42 тысячи мужчин скончались от злокачественных опухолей. Далее по количеству унесенных жизней идут болезни органов пищеварения (26 тысяч смертей), инфекционные и паразитарные заболевания (20 тысяч) и болезни органов дыхания (12 тысяч).

В общей сложности в России в 2017 году скончались 317,5 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 59 лет.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что порядка 70% смертей российских мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением спиртных напитков.