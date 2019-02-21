Россиян предупредили о возможных задержках в поставках "молочки"

Крупные российские торговые сети предупредили о возможных перебоях с поставками молока, творога, сыра и сметаны, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минэкономразвития.

Причиной дефицита указывается приказ Минсельхоза, который начнет действовать с 1 июля. Документ предписывает поставщикам оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты.

Авторы обращения указывают, что эти правила будут вводиться в слишком короткие сроки, что приведет к приостановке или "критическому замедлению распределения".

В ассоциации также отметили, исполнение приказа приведет к увеличению издержек ритейлеров на 25-30%.

Проблема заключается в том, что происхождение сухого молока, как правило, неизвестно. В 2018 году в Роспотребнадзор поступило свыше пяти тысяч жалоб на продукцию, не отвечающую требованиям техрегламентов. При этом в основном речь шла о молочной продукции. Новый закон призван помочь снизить долю фальсификата на рынке.