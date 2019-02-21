20 марта в Барнауле состоится большой концерт рок-группы "Нервы", на котором они презентуют новый, шестой по счету альбом "Слэм и депрессия".

По словам вокалиста группы Жени Мильковского, этот альбом – коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке. А Барнаул станет одним из первых городов-счастливчиков, жители которого услышат все песни из нового альбома и, конечно, проверенные временем хиты.

Концерт пройдет 20 марта в клубе Che Guevara. Начало в 19:00.

Подробности концерта вы можете узнать в группе мероприятия, а также в сообществе "Три Групп".