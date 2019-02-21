Правительство России увеличило максимальный размер финансовой поддержки, которая предоставляется регионам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из средств фонда ЖКХ, пишет "Парламентская газета".

Соответствующее постановление кабмина, изменяющее правила предоставления субсидий, вступило в силу в четверг, 21 февраля.

Согласно документу, допустимый объем помощи для одного дома увеличен с 50 до 80% общей стоимости работ по капремонту. При этом, как и прежде, он не должен превышать пяти миллионов рублей.

Также постановление существенно упростило для субъектов Федерации процедуру получения субсидий. Так, от регионов больше не требуется наличие программы капремонта в многоквартирных домах.

Кроме того, была снята обязанность подтверждать фактическую экономию, полученную благодаря повышению энергоэффективности и принятым мерам по энергосбережению.

Изменился и порядок расчета показателя экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов.

В правительстве уверены, что все это позволит "ускорить процедуру предоставления финансовой поддержки".