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Сборы по штрафам ПДД в Алтайском крае, выявленные с помощью камер фото- и видеофиксации, в 2018 году выросли примерно на 40% с аналогичным периодом позапрошлого года. Об этом журналистам сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Владислав Перцев.

Согласно официальной статистики ведомства, всего за прошлый год на жителей региона было наложено штрафов на общую сумму более 800 миллионов рублей. Причем около половины от этой суммы были привлеченных к административной ответственности с помощью специальных камер.

Отметим, что с начала 2019 года на жителей Алтайского края было наложено штрафов на сумму 115 миллионов рублей. Теперь все эти деньги будут уходить на ремонт и приведение в нормативное состояние региональных дорог. До этого времени они просто поступали в бюджет Алтайского края. Так, бороться с аварийностью помогают камеры фото- и видеофиксации, которые стали повсеместно появляться в крае.

Всего же, по данным ГИБДД, в 2018 году количество ДТП в крае снизилось на 6,6%, погибших на 20,2%. Также уменьшилось на 5,9% количество раненых. В Барнауле за год ДТП снизилось на 6%, а вот количество погибших всего на 2%, а раненых на 1%. Владислав Перцев отметил, что существуют сложности со снижением мест концентрации ДТП в Барнауле, который второй год участвует в федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Оно происходит, но не такими стахановскими темпами, как хотелось бы.

Количество аварий, вызванных неудовлетворительным состоянием дорог, сократилось на 12%. Удельный вес наездов на пешеходов составил 37%. Каждое второе из них было совершенно непосредственно на самих переходах.

Ранее сообщалось, что Барнаул оказался в списке десяти городов страны, где водители чаще всего платят за нарушения правил безопасности. Так, среднестатистический житель Москвы оплачивает штрафы ГИБДД на сумму 898 рублей, житель Петербурга – 382 рубля, а житель Барнаула – 376 рублей.