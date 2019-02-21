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Камеры на алтайских дорогах увеличили сборы по штрафам ПДД сразу на 40%

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Это около 400 миллионов рублей

Фото: www.groupmvs.ru

Сборы по штрафам ПДД в Алтайском крае, выявленные с помощью камер фото- и видеофиксации, в 2018 году выросли примерно на 40% с аналогичным периодом позапрошлого года. Об этом журналистам сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Владислав Перцев.

Согласно официальной статистики ведомства, всего за прошлый год на жителей региона было наложено штрафов на общую сумму более 800 миллионов рублей. Причем около половины от этой суммы были привлеченных к административной ответственности с помощью специальных камер.

Отметим, что с начала 2019 года на жителей Алтайского края было наложено штрафов на сумму 115 миллионов рублей. Теперь все эти деньги будут уходить на ремонт и приведение в нормативное состояние региональных дорог. До этого времени они просто поступали в бюджет Алтайского края. Так, бороться с аварийностью помогают камеры фото- и видеофиксации, которые стали повсеместно появляться в крае.

Всего же, по данным ГИБДД, в 2018 году количество ДТП в крае снизилось на 6,6%, погибших на 20,2%. Также уменьшилось на 5,9% количество раненых. В Барнауле за год ДТП снизилось на 6%, а вот количество погибших всего на 2%, а раненых на 1%. Владислав Перцев отметил, что существуют сложности со снижением мест концентрации ДТП в Барнауле, который второй год участвует в федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Оно происходит, но не такими стахановскими темпами, как хотелось бы.

Количество аварий, вызванных неудовлетворительным состоянием дорог, сократилось на 12%. Удельный вес наездов на пешеходов составил 37%. Каждое второе из них было совершенно непосредственно на самих переходах.

Ранее сообщалось, что Барнаул оказался в списке десяти городов страны, где водители чаще всего платят за нарушения правил безопасности. Так, среднестатистический житель Москвы оплачивает штрафы ГИБДД на сумму 898 рублей, житель Петербурга – 382 рубля, а житель Барнаула – 376 рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.02.2019 15:09
- гость -

ну не знаю.. еще ни разу не прилетало.. это верно для гонщиков?

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21.02.2019 15:16
бабуля

А когда уже начнут штрафовать тех,кто без ОСАГО катается???Вот это бы поскорее ввели.

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21.02.2019 15:31
- гость -

замазываш номер и езди скок хош, раз в год ДПСники тормазнут протер и поехал

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21.02.2019 15:35
- гость -

КоАП РФ Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1. Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями -
влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, -
влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

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21.02.2019 15:39
- гость -

да все мы знаем

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21.02.2019 15:43
- гость -

21.02.2019 15:16
бабуля

Была не плохая затея с выплатами, но её опошлили Теперича еще меньше страховать будут! Выплат нет, запчасти считают китайские копеечные, ремонт в отстойном автоцентре. Смысл?

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