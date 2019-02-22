23 Февраля – это давно уже общемужской день. Но все же главная суть праздника – поздравить защитников Отечества. Портал Amic.ru посмотрел биографии алтайских депутатов федерального, регионального и барнаульского уровней. Оказывается, служивших в армии среди них не так и много. И почти никто не служил из молодых и относительно молодых народных избранников.

Так, например, в Госдуме от региона работает девять депутатов-мужчин. Служили только единороссы Виктор Зобнев, Иван Лоор, Александр Терентьев. Николай Герасименко и Валерий Елыкомов – в прошлом врачи. Медиков в армию, во всяком случае раньше, не призывали, они являются военно-обязанными. Всем вышеперечисленным уже за 50 лет.

А вот молодые Александр Прокопьев, Сергей Шаргунов, Олег Быков, Даниил Бессарабов, судя по их официальным биографиям, не служили.

Вот что рассказал о своей службе Александр Терентьев. Он служил в химических войсках в группе советский войск в Магдебурге (ГДР).

"Однажды я случайно попал на одной из наших секретных станций на волну ФРГ. Не знаю, как это вышло, но оказалось, что мы эту волну давно искали. Мне за это дали несколько дней отпуска", – рассказал Amic.ru депутат.

В Заксобрании Алтайского края 68 депутатов, из них 57 мужчин. И служивших в армии мы насчитали всего 18.

Это Олег Кравченко, Дмитрий Аганов, Александр Лазарев, Сергей Серов, Юрий Астанчик, Сергей Сивец, Александр Балушкин, Юрий Матвейко, Николай Бушков, Анатолий Суворов, Максим Степин, Анатолий Вытоптов, Александр Траутвейн, Игорь Пляко, Иван Диркс, Вячеслав Початов, Виталий Щербаков, Василий Железовский.

Юрий Астанчик, например, служил в Германии, во время службы получил высшее политическое образование в системе партийной учебы, награжден медалью Минобороны "70 лет Вооруженных сил СССР". Юрий Матвейко, Максим Степин и Анатолий Вытоптов служили в ВДВ. А Сергей Писарев после срочной службы в 76-78 годах прошлого века почти на 10 лет остался в армии на сверхсрочную службу. Был начальником клуба воинской части, секретарем комитета ВЛКСМ полка, инструктором политического отдела по комсомольской работе.

Иван Диркс окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, служил в разведывательных подразделениях вооруженных сил РФ, принимал участие в восстановлении конституционного порядка на территории Чечни.

Вячеслав Початов служил в Туркменской ССР и в Афганистане, в Мурманске. Учился в высшем военном командном училище. Награжден медалями, ветеран военной службы, ветеран боевых действий, пенсионер МО РФ.

"Во времена моей молодости служить – это быть мужчиной. Это была почетная обязанность каждого молодого человека. Я отдал службе более 20 лет в СССР и РФ, это главный этап в моей жизни, который сделал из меня человека. Сейчас служба уже не так почетна, и молодежь не рвется в армию. Но люди, которые стремятся избежать службы, вызывают у меня не самое благоприятное впечатление", – рассказал он в беседе с Amic.ru.

Дмитрий Аганов служил в артиллерии, в разведвзводе на Дальнем Востоке, был корректировщиком огня.

"Во времена моей молодости мужчины были уверены, что служба в армии – это такая же обязанность, как учеба или занятия спортом. У меня даже мысли не было, что я могу не служить, и ни у кого в моем окружении не было таких мыслей. В армию не ходил только тот, кто учился в политехе, там тогда была военная кафедра", – сказал Аганов.

По словам депутата, служба помогла ему повзрослеть, научиться работать в коллективе. "Когда ты два года находишься в окружении ровесников, проявляются лидерские качества, стойкость, там ты можешь утвердиться только своими силами", – добавил он.

Аганов рассказал, что во время службы был командирован в Камбоджу. И об этом нельзя было рассказывать 25 лет.

"И я действительно 25 лет никому не рассказывал, но теперь уже время прошло. Во время этой поездки я начал понимать, что такое государство, и что мы все винтики в большом деле", – добавил Дмитрий Аганов.

Кстати, после службы в армии его приглашали на службу в милицию, ФСБ и инкассацию. Но с силовыми структурами свою жизнь он так и не связал.

Все те, кого мы перечислили, уже взрослые люди. Из молодых мы не нашли ни одного служившего.

Самый молодой депутат Алтайского парламента Денис Голобородько – единственный, кто по возрасту еще мог бы попасть в армию. Сейчас ему 25 лет. Но армия ему "не светит". Сразу после школы он поступил в вуз, прошел бакалавриат, магистратуру, сейчас учится в аспирантуре, это является отсрочкой.

"Я и ребята в моем окружении относимся к службе вполне нормально. Если ты попал в хорошие войска, к профессионалам – то это отличный жизненный опыт. Просто если служить, то лучше после школы. Кстати, после армии есть дополнительные гарантии поступления в вуз, но многие об этом не знают", – рассказал он Amic.ru.

Тоже не служил и тоже не считает службу чем-то зазорным Дмитрий Степурко (32 года). У него отсрочка по состоянию здоровья, из-за травмы.

Александр Молотов (40 лет) рассказал, что в армию не ходил из-за учебы в университете, он учился в аспирантуре и защитил кандидатскую, что дало ему право не служить.

"Я от армии не косил, даже хотел пойти на работу в правоохранительные органы, но преподавание в вузе затянуло", – пояснил собеседник.

А вот Максим Талдыкин, и спасибо ему, что не постеснялся, сказал: в армии не был по состоянию здоровья, да и рад, что не пришлось служить.

"В годы моей молодости там был произвол. Сейчас лучше, но я не слышал восторга от тех моих знакомых, кто недавно отслужил. Да, армия дает опыт. Надеюсь, что когда мой сын подрастет, служить будет почетно", – поделился мнением депутат.

И, наконец, Барнаульская гордума. Здесь посчитать служивших и не служивших оказалось сложнее – в скромных биографиях на сайте БГД этой информации нет. Но мы знаем нескольких народных избранников, для которых армия стала важным этапом в жизни.

Для Сергея Завалихина даже жизнеопределяющим. Он служил в Афганистане, и сейчас является председателем правления алтайского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана".

"Самоотверженностью, с которой наши алтайские парни принимали участие в урегулировании различных вооруженных конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. События последних лет показали, что российская армия занимает передовые позиции в мире по качеству вооружений и боеготовности и надежно обеспечивает обороноспособность страны", – рассказал он Amic.ru.

Алексей Скосырский проходил службу на Кавказе: Нагорный Карабах, Баку и Ереван. Участвовал в ликвидации последствий Спитакского землетрясения в Армении. Службу в армии он считает долгом для каждого мужчины страны.

"Я служил сам, служили и мои сыновья. Не сомневаюсь, что у части молодых людей могут быть заболевания, не совместимые со службой, но есть и такие парни, которые "пользуются" перечнем диагнозов, при наличии которых служба в армии противопоказана. Служба в армии для мужчины необходима, она закаляет характер, позволяет окрепнуть юношам физически, воспитывает дисциплину. В армии ты находишься в иной, непривычной обстановке, перед тобой ставятся задачи, которые нужно научиться решать, преодолевать трудности, проверяя себя на выносливость", – уверен Скосырский.

Депутат Сергей Струченко попал по распределению в сухопутные войска на территории Алтайского края уже новейшей истории Вооруженных сил России. Он также уверен, что армейскую школу должен пройти каждый мужчина, хотя бы даже военные сборы два-три месяца.

"Служба в армии – очень хорошая школа, а еще – впечатления на всю жизнь. Многие армейские байки, которые мы иногда слышим, они и есть часть этой школы, и они очень сильно влияют на психологию молодых людей, иногда именно там закаляется характер юношей, защитников Отечества. Как неустанно любил повторять нам старший прапорщик: "Пишите мемуары о своей службе, потом будет что внукам рассказывать", – сказал Струченко.

Александр Ельников, служивший в рядах связистов Забайкальского военного округа, отмечает еще один важный воспитательный момент. Он является директором спортшколы "Рубин" и заметил, что сегодня на тренировки мальчиков водят мамы и бабушки, в садике и школе ребят тоже окружают женщины, а ведь окружение очень влияет на характер.

"Сама тенденция "откосить от службы" пошла с 90-х годов, когда не было престижа военного дела. При этом 23 февраля все огульно поздравляют всех лиц мужского пола с Днем защитника Отечества. Считаю неправильным поздравлять всех без разбора, у каждого есть выбор – становиться защитником или нет. Подчеркну, говорю именно о тех молодых людях, кто намеренно не проходит службу. У меня принципиальная позиция – не поздравляю тех, кто не отслужил, а вот тех, кто прошел горячие точки, мы должны поздравлять вдвойне. Они ведь отслужили и за себя, и за того парня", – рассказал он Amic.ru.