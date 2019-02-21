Прокуратура Алтайского края изучила материалы проверки об отравлении неизвестным ядом водителя такси под Барнаулом.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, мужчина был обнаружен на дороге около Новоалтайска. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом – отравление неизвестным ядом. На следующий день мужчина скончался.

"В ходе проверки установлено, что мужчина работал водителем такси, со слов родственников проживал в арендованном автомобиле, из салона которого изъято вещество в двух пакетиках, инъекционный шприц, мобильный телефон и навигатор. Согласно заключению эксперта, в изъятом веществе и на внутренней поверхности шприца (в следовых количествах) содержится наркотическое средство", – отмечают в прокуратуре.

Проверка также подтвердила, что мужчина незаконно приобретал, хранил и употреблял наркотические средства.

По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью установленного лица. Факт приобретения наркотического средства выделен в отдельное производство.