Благотворительный магазин Charity Market готов порадовать своих покупателей добрыми акциями. Только 23 и 24 февраля 2019 года по адресу: пр-т Социалистический, 64 вас ждут прекрасные, качественные, стильные вещи всего за 49 рублей. Мужчины, сделавшие покупку 23 февраля, смогут выбрать себе в подарок галстук или книгу.

Уже полгода благотворительный магазин работает в самом центре города на Социалистическом, 64. А с начала февраля второй добрый магазин открылся на Шумакова, 18. Все это время Charity Market дарит возможность горожанам покупать хорошие и красивые вещи по низкой цене и одновременно помогать бедным людям.

Трудно найти в городе такой магазин или "секонд-хенд", где можно было бы полностью одеться за тысячу рублей. А с Charity Market это получится, потому что здесь придерживаются политики низких цен.

"Для нас важно, чтобы люди, у которых невысокий доход, тоже могли покупать качественные вещи. Именно поэтому мы предлагаем купить зимнюю куртку за 290 рублей, свитер и платье по 90 рублей, теплую обувь за 250 рублей, боди и детские комбинезоны от 20 рублей", – говорят в магазине.

Все вырученные с продаж деньги направляются в фонд "Облака" и социальный приют "Успех" для закупки продуктов, подгузников и детского питания.

Стоит отметить, что на средства магазина содержится пункт приема вещей фонда. И именно благодаря этому нуждающиеся люди со всего края могут получать помощь.

Благотворительный магазин Charity Market выставляет на продажу вещи, пожертвованные жителями города в пункт приема фонда "Облака". Большая часть предметов передается бесплатно нуждающимся подопечным фонда "Облака", а также различным социальным учреждениям Барнаула и Алтайского края. Это Алтайский краевой детский туберкулезный санаторий, материнская обитель "Каритас", приют "Солнышко", комплексный центр социального обслуживания населения села Алтайское, социальный склад бесплатной выдачи одежды и обуви в селе Ребриха, общественная организация "Доброе Сердце" и социальный приют "Успех".

Только 10% от пожертвованной одежды с согласия дарителей команда фонда после сортировки передает в магазин.

Если вы хотите поддержать работу магазина и помочь нуждающимся людям, то можете принести в пункт приема ненужные вам вещи. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии.

В пункт приема вещей фонда "Облака" можно принести:

любую детскую одежду: от новорожденных до подростков 15 лет;

детскую обувь на все сезоны;

любые детские книги, игрушки, поделки;

открытые пачки подгузников, пеленки новые и детское питание;

детскую мебель: стульчики для кормления, стульчики для занятий, детские столики, детские ковры, кроватки и другие милые вещи, создающие уют;

лекарства для детей и взрослых с не истекшим сроком годности;

обувь и одежду для взрослых любого размера и на любой сезон;

постельное белье, нательное белье;

полотенца – в хорошем состоянии, чистые;

посуду и кухонную утварь;

мебель (диваны, ковры, стенки, кухонные гарнитуры), умывальники, рукомойники, смесители;

остатки от вашего ремонта: любые строительные материалы от краски до шпаклевки, от кисточки до валика, от одного рулона обоев до кусочка линолеума;

кремы, порошки, губки для посуды, зубные щетки (не использованные), зубные пасты, мыло, губки для ванной, детские шампуни;

ремни, подтяжки, сумки, галстуки;

украшения женские: кольца, браслеты, амулеты и все, что помогало создавать очарование и красоту, но в какой-то момент вы устали от этих аксессуаров и решили купить что-то новое.

Charity Market

г. Барнаул

пр-т Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")

ул. Шумакова, 18 (вход с торца)

Магазин и пункт приема вещей работают с 11:00 до 19:00

Телефон: 8-961-231-35-05

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