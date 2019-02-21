Житель Павловского района Алтайского края, сбивший несовершеннолетнюю девушку и скрывшийся с места ДТП, предстанет перед судом – на момент аварии водитель был пьян.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в декабре прошлого года житель одного из сел распивал спиртные напитки у своего знакомого, а затем, будучи нетрезвым, отправился домой на своей машине.

"Проезжая по одной из улиц села, водитель не заметил идущую во встречном направлении по левому краю проезжей части девушку и совершил наезд на нее. В результате удара об автомобиль пешеход получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, в том числе черепно-мозговую травму, перелом бедра. После наезда водитель с места ДТП скрылся", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

Пострадавшую в бессознательном состоянии случайно обнаружили проезжавшие мимо жители села, которые вызвали скорую помощь и полицейских.

Автомобиль виновника ДТП установили в течение часа по оставленному на месте происшествия обломку фирменного знака марки машины и пластиковым частям, отломившимся от бампера.

Теперь мужчину будут судить за нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.