Количество ДТП с участием общественного транспорта в Алтайском крае с начала 2019 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил журналистам начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону Владислав Перцев, за первый месяц года в крае было зафиксировано 7 таких аварий. Год назад – 11. Всего же в 2018 году ДТП по вине водителей общественного транспорта составило 145 случаев.

Как отметил Владислав Перцев, снизить количество аварий позволили меры, которые принимают в Госавтоинспекции. В частности регулярно проводится профилактическая работа с водителями и встречи с руководителями предприятий.

Между тем, очередная резонансная авария произошла в Барнауле 21 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. Участниками инцидента стали автобус "Мерседес" под управлением водителя 1991 года рождения и ГАЗ А64 Р42 под управлением водителя 1970 года рождения. Пострадали три человека.

Инцидент уже прокомментировал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов. На своей странице в социальной сети он напомнил, что случившееся в очередной раз подтверждает значимость и актуальность для людей проблемы качества оказания транспортных услуг. В ближайшее время в Барнауле пройдет специальный круглый стол, посвященный данной проблеме. На нем соберутся представители администрации города, перевозчики, а также общественники и политики.