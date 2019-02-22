Нежнейшие, сочные мясные кармашки сведут с ума всех, особенно мужчин, утверждает наш фуд-эксперт Софья Корнишина и советует не пугаться большого списка ингредиентов – это блюдо того стоит. Поэтому обязательно приготовьте "кармашки" на самый мужской праздник – День защитника Отечества. Итак, приступаем:

Мясные кармашки

Что потребуется?

600 г фарша (говяжий или свинина/говядина)

Бекон сырокопченый 100-120 г

Шампиньоны 250 г

Лук репчатый 1 шт. крупный или 2 шт. средних

Томаты 1 шт.

Сухарики панировочные

2 ст. л. соли, итальянские травы, специи для фарша

Сыр 150 г (у меня пластинами)

Соус барбекю или другой томатный на ваш вкус 50 мл

Подсолнечное масло

Как готовить?

1. На сковороду вливаем подсолнечное масло. Добавляем мелко нарезанный лук и пассируем 1 минуту, затем нарезанные пластинами шампиньоны (можно добавить еще белых грибов), соль и итальянское травы. Пассируем на медленном огне еще 2 минуты, чтобы жидкость начала испаряться, но немного осталось.

2. В фарш добавляем соль, специи и панировочные сухари, перемешиваем. Скатываем 5-6 шариков и из каждого формируем небольшие лепешки. Ставим посередине стакан с влажным дном и формируем бортики вокруг него, оборачиваем беконом и вынимаем стакан. Дно кармашка смазываем соусом, затем грибная начинка, тонко нарезанный томат и сыр.

3. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Подавать на стол, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!

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