Вкусно до безумия: рецепт "Львовского сырника" от Sofi

Невероятно нежный, до безумия вкусный "Львовский сырник" на вкус не уступит даже самому вкусному торту. Особенно он придется по душе любителям творожных десертов, считает наш эксперт София Корнишина. А раз сегодня воскресенье, то самое время его приготовить.
Львовский сырник
Что потребуется?
- 500 г жирного творога (в идеале 9% жирности)
- 150 г сливочного масла
- 4 куриных яйца (лучше всего крупные С0)
- 200 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- цедра 1 лимона (можно по желанию добавить изюм)
- 1 ст.л. манки (если не любите, просто замените мукой)
Для украшения
- 100 г шоколада
- 40 г сливочного масла
- орехи или ягоды по желанию
Как готовить?
1. У яиц отделить желтки от белков. Желтки растереть в белую массу с сахаром, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Белки взбить до крепких пиков (не перевзбейте).
2. Творог измельчите блендером до однородности. Введите размягченное сливочное масло. Затем взбитые желтки и аккуратно вмешайте в белковую массу.
3. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, затем застелите пергаментной бумагой и выложите туда творожную массу.
4. Отправьте в разогретую до 180°С духовку на 45-55 минут.
5. Для шоколадной глазури поставьте емкость с шоколадом и сливочным маслом в микроволновку по 15 секунд на 4-5 раз. Полейте остывший сырник шоколадом и украсьте на свой вкус.
Приятного аппетита!
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