В 2019 году в Алтайском крае появится первый полигон технических видов спорта для занятий экстремальными спортивными дисциплинами, сообщается на официальном сайте региона.

В планах ДОСАФФ – сформировать на этом участке некий экстрим-парк. В нем будут трассы для мото- и автокросса, для картинга, стадион для гаревого и ледового спидвея, для квадроспринтов.

"Мы создали в прошлом году Центр технических видов спорта. У нас имеется автомотоспортивная площадка на проспекте Космонавтов, 58а, в районе Туриной горы. Этот земельный участок был выделен краевому комитету ДОСААФ в постоянное пользование еще в советские времена. Сейчас приводим документацию на участок в соответствие действующему законодательству. Будем формировать специальный полигон: на площадке многофункционального комплекса объединим основные технические виды спорта", – пояснил председатель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Ткаченко.

Он подчеркнул, что такой полигон – большой вклад в техническое культурное воспитание молодежи, организацию здорового отдыха.

"В настоящее время на этом участке на специально размеченной трассе проводят соревнования по мотоспорту, есть эндуротрасса и трассы квадроспорта, джип-спринта. Но мы хотим выйти на другой уровень использования этого участка в интересах Алтайского края, сформировать экстрим-парк "Турина гора", расширяя и совершенствуя уже проложенные маршруты. В таком парке, мы считаем, необходимы трассы для мото- и автокросса, для картинга, стадион для гаревого и ледового спидвея, для квадроспринтов. Новый экстрим-парк привлечет детей и подростков к занятиям спортом, поможет вывести их из-под негативного влияния уличной среды", – отметил Ткаченко.

На территории экстрим-парка можно будет проводить краевые соревнования по техническим видам спорта.

Отмечается, что специалисты ДОСААФ в крае только в 2018 году обучили массовым техническим профессиям 4 тыс. 387 человек, провели более 150 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, подготовке молодежи к военной службе.