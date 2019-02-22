Похолодание после настоящей "февральской весны" пришло в Алтайский край – днем 22 февраля в регионе ожидаются в основном отрицательные температуры.

Согласно информации алтайского ЦГМС, в пятницу будет без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -4...-9 градусов, в предгорьях будет до +1 градуса.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле также будет без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -4...-6 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров.