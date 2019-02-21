Похожую на снег ткань расстелили в Красноярске перед Универсиадой

Жители Красноярска заметили на проспекте Свободном материал, который похож на свежевыпавший снег, пишет Newslab.

В пресс-службе Сибирского федерального университета рассказали, для чего нужна такая имитация. Отмечается, что таким образом озеленители решили защитить деревья, которые посадили в рамках благоустройства кампуса поздней осенью. Из-за потепления снег сошел.

"Высаживали их с цельной корневой системой – такова технология осенних посадок, которая предполагает, что приживаться они будут уже весной. В отсутствие снега, когда ударит мороз, они могут просто вымерзнуть. Укрывной материал поможет им достоять до весны", – пояснили в пресс-службе СФУ.

При этом представители университета не отрицают, что ткань также несет и декоративную функцию. Она поможет сделать внешний вид территории более зимним.