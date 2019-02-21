Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в перечень поручений Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию войдут задачи по борьбе с необоснованным преследованием бизнеса, сообщает РИА "Новости".

Путин в ходе послания парламенту снова поднял вопрос о необходимости снижения давления на предпринимателей. Он в очередной раз подчеркнул, что "добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей".

Путин призвал устранить поводы для продления арестов по экономическим делам. Президент также предложил пересмотреть критерий "группа лиц по предварительному сговору" в отношении компаньонов по бизнесу.

По словам Пескова, конкретные поручения пока не готовы, на их оформление потребуется несколько дней.

"Надзорные функции выполняет как раз Генпрокуратура, эти функции вменены Генпрокуратуре по закону. Именно Генпрокуратура определяет законность тех или иных действий — она их оспаривает, или поддерживает, или выдвигает свои обвинения. Главным образом в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Путин действительно недоволен тем, как решается вопрос о снижении давления на бизнес. В послании же, как добавил Песков, формулировки и основные ориентиры для работы по этому направлению были сформулированы конкретно и четко.