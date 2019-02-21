Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками молочной продукции

Минсельхоз России не ожидает перебоев и замедления в доставке молочной продукции в торговые точки, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минсельхозе рассказали, что с начала июля 2018 года в информационной системе "Меркурий" было оформлено более 726 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). В настоящее время за день оформляется около 5 млн эВСД.

"По информации оператора Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии — Россельхознадзора, информационная система "Меркурий", посредством которой осуществляется оформление эВСД, работает штатно, включая ее межпрограммный интерфейс и пользовательский интерфейс взаимодействия через интернет-браузер. Замедлений в работе не зафиксировано", — сообщили в Минсельхозе.

В настоящее время ведомство прорабатывает вопрос о поэтапном введении обязательного оформления электронного ВСД на готовую продукцию.

Ранее сообщилось, что российские ретейлеры предупредили о перебоях в поставках молочных продуктов в магазины, так как с 1 июля нужно будет оформлять документы на такие товары в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", куда заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Ретейлеры полагают, что из-за нового порядка замедлится процесс оформления документов.