Единые требования к детским домам разработают к 1 мая 2019 года

Минпросвещения вместе с Минздравом и Минтрудом к 1 мая 2019 года разработают единые требования к учреждениям для детей-сирот, передает ТАСС со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.

Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрав и Минтруд также должны рекомендовать региональным властям создать систему мотивации и контроля качества работы сотрудников детских домов, а также разработать планы мероприятий по привлечению высококвалифицированных кадров в организации для детей-сирот.

Этим ведомствам с участием членов Совета поручено подготовить предложения по внесению в законодательство изменений, "направленных на унификацию требований к организациям для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот".

Вице-премьер Татьяна Голикова также поручила Минпросвещения, Минздраву и Минобрнауки до 1 декабря 2020 года разработать и апробировать методические рекомендации по психологическому сопровождению детей-сирот, включая организационные условия деятельности психологических служб в детских домах.