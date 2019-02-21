В Барнауле горит гостиничный комплекс, расположенный по адресу ул. 80 Гвардейской Дивизии, 2а, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Снова пожар. Горит гостиница. По словам очевидцев, есть пострадавшие", – говорится в сообщении паблика. По другим данным, людей всех эвакуировали, по пострадавшим информация не поступала. Как отмечают местные жители, в строении также находится сауна.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение пожара привлекалось 18 единиц техники и 57 человек личного состава. Площадь пожара составила около 400 кв.метров. Отмечается, что трехэтажное здание построено из кирпича и дерева. Пожар охватил последние этажи и крышу.