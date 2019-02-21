Поджог Змеиногорского ликеро-водочного завода остался без виновных

За поджог Змеиногорского ликеро-водочного завода никого не наказали, полиция не стала возбуждать уголовное дело, сообщает ГТРК "АЛТАЙ" со ссылкой на начальника Алтайохранкультуры Александра Урбаха.

Пожар произошел вечером 15 августа в одноэтажном кирпичном строении с металлической кровлей и деревянной обрешеткой – в бывшем цехе розлива.

Установлено, что пожар в августе прошлого года произошел по вине подростков, они курили на территории завода. Виновникам меньше 14 лет, поэтому они избежали уголовной ответственности.

"Причиной пожара Змеиногорского ликеро-водочного завода стал поджог, но к нам пришел материал, что в возбуждении уголовного дела отказано. Тем не менее это федеральная собственность, Росимущество до сих пор работает в этом направлении и пытается взыскать ущерб, так как там был поджог", – рассказал Урбах.

Ликеро-водочный завод в Змеиногорске является памятником промышленного зодчества XIX века. Здание принадлежало "Алтайспиртпрому", в 2014 году предприятие обанкротилось. Новым собственником стало Росимущество. Ведомство продолжает попытки взыскать ущерб, причиненный пожаром.