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Российских игроманов внесут в один большой реестр

, ИА "Амител"
Азартный гражданин может добровольно написать заявление о включении себя в данный реестр
В единый перечень граждан с игровой зависимостью войдут недееспособные люди / Фото: psygermany.ru

В единый перечень граждан с игровой зависимостью войдут недееспособные люди / Фото: psygermany.ru

Букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять реестр граждан с игровой зависимостью, пишут "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина.

Отмечается, что гражданин, осознающий у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление о включении себя в данный реестр. Уточняется, что такие граждане смогут ограничить свои ставки.

Также в единый перечень граждан с игровой зависимостью войдут недееспособные люди, имена которых внесли опекуны.

Подать заявление об исключении из реестра можно будет только спустя год после внесения человека в него.

По мнению хозяев букмекерских контор, среди их клиентов только 1-2% людей, имеющих игровую зависимость. Однако эксперты придерживаются другого мнения, они считают, что этот показатель гораздо выше.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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