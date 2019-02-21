Путин поручил разработать меры защиты россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил МИД, Минюсту и МВД совместно с президентским Советом по правам человека (СПЧ) разработать меры по активизации правовой защиты россиян за рубежом, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил ведомствам разработать комплекс мер по активизации правовой защиты соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе российских граждан.

К этой деятельности должны быть привлечены на регулярной основе правозащитники, НКО и другие структуры гражданского общества, следует из сообщения. Соответствующий доклад необходимо представить до 1 июля 2019 года.