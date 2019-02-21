Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики, пишет "Коммерсантъ".

Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики, средства тратятся не по назначению, считает президент Казахстана.

По словам Назарбаева, несмотря на принятые необходимые государственные программы системная работа так и не была выстроена, а реальные доходы населения не увеличиваются.

"Недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно в селах. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику", – отметил Назарбаев.

По его словам, новое правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.

В ближайшее время Назарбаев намерен предложить ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены средства из бюджета и Национального фонда.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Аскар Мамин, остальные министры будут выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров, говорится в указе.