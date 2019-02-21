Пятница, 22 Февраль, 00:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,54
€ 74,3
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Депутат Госдумы предложил отправить на Евровидение группу десантников

, ИА "Амител"
Предложение уже направлено министру культуры Владимиру Мединскому
Группа 'Крылатая пехота' образовалась в 1994 году / Фото: muzperekrestok.online

Группа "Крылатая пехота" образовалась в 1994 году / Фото: muzperekrestok.online

Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с EADaily предложил Минкультуры и ВГТРК отправить от России на Евровидение вместо Сергея Лазарева военный ансамбль "Крылатая пехота".

Группа "Крылатая пехота" образовалась на базе клуба Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в 1994 году и первоначально называлась "Воздушная академия". В октябре 2019 года ансамбль отметит свое 25-летие. Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на международном музыкальном конкурсе представит Сергей Лазарев. Букмекеры дают ему наивысший процент на победу – 13%.

"Замечательный коллектив, участниками которого являются кадровые офицеры, окончившие десантное училище. Именно они должны представлять Россию вместо Сергея Лазарева, который говорит, что не видит Крым в составе России, что Крым – это Украина", – сказал Шерин.

По его мнению, Россия напрасно пытается "задобрить Европу", которая "в наших симпатиях особо не нуждается и за них не бьется".

"Мы отправляем человека, который заискивает перед Западом, плюет на территориальные, геополитические и идеологические интересы России. А у десантников вообще таких вопросов никогда не возникает: они патриоты", – подчеркнул парламентарий.

Письмо с предложением отправить на конкурс ансамбль десантников Шерин уже направил министру культуры Владимиру Мединскому и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. В своем обращении депутат отметил, что сегодня Евровидение представляет собой "идеологическое отражение политических и геополитических процессов" в мире, поэтому позиция России должна быть "суверенной, авторитетной и бескомпромиссной".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
00:14
Станция на Марсе зафиксировала странный звук низкой частоты 0
23:52
Пилот, проверяя самолет, написал в небе "Мне скучно" и нарисовал две "петельки" 0
23:31
Новосибирская компания "2ГИС" вошла в десятку самых дорогих компаний Рунета 0
23:12
Депутат Госдумы предложил отправить на Евровидение группу десантников 0
22:51
Назарбаев "разогнал" правительство за экономику и неумение работать с населением 0
22:36
Названа причина пожара в гостиничном комплексе в Барнауле 0
22:21
Путин поручил разработать меры защиты россиян за рубежом 0
21:56
Российских игроманов внесут в один большой реестр 0
21:36
Путин запретил приставам взыскивать долги с пенсий и пособий 0
21:22
Конкуренцию среди управляющих компаний предложили усилить 0
20:55
Поджог Змеиногорского ликеро-водочного завода остался без виновных 0
20:31
Гостиничный комплекс горит в Барнауле: по словам очевидцев, есть пострадавшие 4
20:25
Единые требования к детским домам разработают к 1 мая 2019 года 0
19:58
ПФР: после послания Путина рост доплат к пенсии коснется 4 млн россиян 0
19:44
Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками молочной продукции 0
19:08
Коротко о главном: реконструкция вокзала, Путин и "золотые" камеры
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 февраля
18:56
Песков рассказал о работе над поручением Путина о снижении давления на бизнес 1
18:29
Похожую на снег ткань расстелили в Красноярске перед Универсиадой 2
18:12
Экстрим-парк "Турина гора" для технических видов спорта появится в Барнауле 0
17:51
Регионы получат больше денег на капитальный ремонт многоквартирных домов 0
17:35
Житель Славгорода нанес смертельную рану знакомому из-за его поведения 0
17:23
Россиян предупредили о возможных задержках в поставках "молочки" 0
17:14
Пьяный водитель на Алтае сбил девушку и бросил ее без сознания: дело ушло в суд 3
17:02
Росстат назвал главные причины смертности мужчин в России 2
16:48
"Подхрюкивают": благодаря посланию Путина в России появился "глагол года" 16
16:34
КамАЗ с прицепом слетел с трассы под Барнаулом 0
16:21
Контрактник погиб в военной части в Алтайском крае, попав под танк 4
16:14
Стало известно, чем смертельно отравился найденный под Барнаулом таксист 3
16:02
Алименты умершей жене заставляют выплачивать 80-летнего пенсионера 2
15:51
Эксперты отметили крайне высокую долю ветхого жилья в Республике Алтай 0
15:40
Группа "Нервы" исполнит песни из своего нового альбома в Барнауле 0
15:34
Вторая женщина-миллиардер появилась в России 4
15:23
Мать ребенка объяснила, зачем оставила его в лесу с мешком на голове 7
15:12
Молодые и многодетные семьи стареют в очереди за участками в Горно-Алтайске 4
15:02
Камеры на алтайских дорогах увеличили сборы по штрафам ПДД сразу на 40% 17
14:48
Топ приложений для быстрого ритма 0
14:32
Голикова: в России вырастет число семей, получающих пособия на детей 7
14:24
Традиционный конный зимний фестиваль "Большие бега" пройдет в Барнауле 0
14:13
Суд признал недействительной передачу недвижимости свидетелей Иеговы в Бийске 2
14:02
Рогозин усомнился в способностях Илона Маска 8
13:49
План реализации послания Путина пообещали в Госдуме подготовить к 18 марта 2
13:32
Росстат: спад жилищного строительства за январь увеличился вдвое 2
13:21
Проверь себя: слова, которые недавно вошли в русский язык 7
13:15
Названы лучшие сюрпризы для мужчин на 23 Февраля 1
13:04
Пенсии предложили передавать по наследству: Госдума рассмотрит инициативу 14
12:51
Депутатам Рубцовска удалось избежать лишения мандатов из-за деклараций 3
12:40
Новый Infiniti QX50: эксперт о цене, дизайне и чем отличается от конкурентов 2
12:32
Яванский макак поселился в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 1
12:24
Стали известны подробности пожара на железнодорожном мосту через Обь в Барнауле 0
12:12
О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.