Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с EADaily предложил Минкультуры и ВГТРК отправить от России на Евровидение вместо Сергея Лазарева военный ансамбль "Крылатая пехота".

Группа "Крылатая пехота" образовалась на базе клуба Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в 1994 году и первоначально называлась "Воздушная академия". В октябре 2019 года ансамбль отметит свое 25-летие. Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на международном музыкальном конкурсе представит Сергей Лазарев. Букмекеры дают ему наивысший процент на победу – 13%.

"Замечательный коллектив, участниками которого являются кадровые офицеры, окончившие десантное училище. Именно они должны представлять Россию вместо Сергея Лазарева, который говорит, что не видит Крым в составе России, что Крым – это Украина", – сказал Шерин.

По его мнению, Россия напрасно пытается "задобрить Европу", которая "в наших симпатиях особо не нуждается и за них не бьется".

"Мы отправляем человека, который заискивает перед Западом, плюет на территориальные, геополитические и идеологические интересы России. А у десантников вообще таких вопросов никогда не возникает: они патриоты", – подчеркнул парламентарий.

Письмо с предложением отправить на конкурс ансамбль десантников Шерин уже направил министру культуры Владимиру Мединскому и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. В своем обращении депутат отметил, что сегодня Евровидение представляет собой "идеологическое отражение политических и геополитических процессов" в мире, поэтому позиция России должна быть "суверенной, авторитетной и бескомпромиссной".