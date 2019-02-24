Дома, в которых менее пяти квартир, исключат из программы капитального ремонта в Алтайском крае. Такое решение будет принято на сессии краевого парламента в следующий четверг, 28 февраля.

В краевой программе капитального ремонта на 2014-2043 годы 8631 многоквартирный дом общей площадью 25 млн квадратных метров. До 2019 года было отремонтировано более 1,4 тысячи домов. До сих пор в программу не включались дома, где менее трех квартир. Теперь – менее пяти.

Как сообщили порталу Amic.ru в Министерстве строительства и ЖКХ, это коснется 149 домов.

"У собственников этих многоквартирных домов появится возможность исключить свои дома из краевой программы капитального ремонта и в дальнейшем вопросы по замене кровли, ремонту подвалов, коммуникаций и тому подобные решать самостоятельно. Уплаченные взносы будут возвращены собственникам помещений в порядке, установленном постановлением правительства Алтайского края", – пояснил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

Напомним также, что в программу капремонта включаются все многоквартирные дома в регионе, кроме тех, что признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%.

Эти поправки вступят в силу через 10 дней после принятия, то есть ближе к середине марта.