Пятница, 22 Февраль, 00:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,54
€ 74,3
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Новосибирская компания "2ГИС" вошла в десятку самых дорогих компаний Рунета

, ИА "Амител"
Стоимость компании оценили в 243 миллиона долларов
В прошлом году '2ГИС' был на две позиции ниже — на 10-м месте / Фото: realty.rbc.ru

В прошлом году "2ГИС" был на две позиции ниже — на 10-м месте / Фото: realty.rbc.ru

Журнал Forbes составил рейтинг 20-ти самых дорогих компаний Рунета, в котором восьмую строчку занял новосибирский "2ГИС", сообщает "НГС.НОВОСТИ". 

В этом году первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте — "Яндекс" (10,724 миллиарда долларов), на втором — Mail.ru Group (5,362 миллиарда), на третьем — Avito (3,85 миллиарда).

В прошлом году "2ГИС" был на две позиции ниже — на 10-м месте. Тогда стоимость компании оценили в 211 миллионов долларов, сейчас — 243 миллиона.

"В 1999 году новосибирский предприниматель Александр Сысоев придумал объединить карту города со справочником. Сегодня сервисом ежемесячно пользуются 45 миллионов человек из 370 городов в девяти странах. В 2018 году американская компания Apple включила данные 2ГИС в стандартное приложение "Карты". Помимо карт в сервисе 2ГИС также представлено около 60 бесплатных путеводителей по разным странам", — описывают компанию составители рейтинга.

Журнал объясняет, как подсчитывалась стоимость компании: "Данные по выручке (без НДС) предоставлены самими компаниями, если цифры вызывали у редакции сомнения — они проверялись по открытым источникам либо вычислялись по итогам консультаций с аналитиками. В иных случаях вместо выручки приводится оценка, полученная путем опроса участников рынка". 

В рейтинг попали компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете, и у которых в структуре доходов более половины приходится на онлайн. Учитывались игроки, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.

"На оценку мог повлиять комплекс причин: рост аудитории "2ГИС" сервиса на 25% за год, рост объемов продаж рекламы и контента на 17% за год, запуск новых проектов ("2ГИС Чек", "2ГИС Логистика"), сотрудничество с крупными международными брендами. В этом году мы продолжаем прибавлять, в частности аудитория уже превысила 46 миллионов пользователей в месяц", — рассказал руководитель PR-службы "2ГИС" Максим Бугаев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
00:14
Станция на Марсе зафиксировала странный звук низкой частоты 0
23:52
Пилот, проверяя самолет, написал в небе "Мне скучно" и нарисовал две "петельки" 0
23:31
Новосибирская компания "2ГИС" вошла в десятку самых дорогих компаний Рунета 0
23:12
Депутат Госдумы предложил отправить на Евровидение группу десантников 0
22:51
Назарбаев "разогнал" правительство за экономику и неумение работать с населением 0
22:36
Названа причина пожара в гостиничном комплексе в Барнауле 0
22:21
Путин поручил разработать меры защиты россиян за рубежом 0
21:56
Российских игроманов внесут в один большой реестр 0
21:36
Путин запретил приставам взыскивать долги с пенсий и пособий 0
21:22
Конкуренцию среди управляющих компаний предложили усилить 0
20:55
Поджог Змеиногорского ликеро-водочного завода остался без виновных 0
20:31
Гостиничный комплекс горит в Барнауле: по словам очевидцев, есть пострадавшие 4
20:25
Единые требования к детским домам разработают к 1 мая 2019 года 0
19:58
ПФР: после послания Путина рост доплат к пенсии коснется 4 млн россиян 0
19:44
Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками молочной продукции 0
19:08
Коротко о главном: реконструкция вокзала, Путин и "золотые" камеры
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 февраля
18:56
Песков рассказал о работе над поручением Путина о снижении давления на бизнес 1
18:29
Похожую на снег ткань расстелили в Красноярске перед Универсиадой 2
18:12
Экстрим-парк "Турина гора" для технических видов спорта появится в Барнауле 0
17:51
Регионы получат больше денег на капитальный ремонт многоквартирных домов 0
17:35
Житель Славгорода нанес смертельную рану знакомому из-за его поведения 0
17:23
Россиян предупредили о возможных задержках в поставках "молочки" 0
17:14
Пьяный водитель на Алтае сбил девушку и бросил ее без сознания: дело ушло в суд 3
17:02
Росстат назвал главные причины смертности мужчин в России 2
16:48
"Подхрюкивают": благодаря посланию Путина в России появился "глагол года" 16
16:34
КамАЗ с прицепом слетел с трассы под Барнаулом 0
16:21
Контрактник погиб в военной части в Алтайском крае, попав под танк 4
16:14
Стало известно, чем смертельно отравился найденный под Барнаулом таксист 3
16:02
Алименты умершей жене заставляют выплачивать 80-летнего пенсионера 2
15:51
Эксперты отметили крайне высокую долю ветхого жилья в Республике Алтай 0
15:40
Группа "Нервы" исполнит песни из своего нового альбома в Барнауле 0
15:34
Вторая женщина-миллиардер появилась в России 4
15:23
Мать ребенка объяснила, зачем оставила его в лесу с мешком на голове 7
15:12
Молодые и многодетные семьи стареют в очереди за участками в Горно-Алтайске 4
15:02
Камеры на алтайских дорогах увеличили сборы по штрафам ПДД сразу на 40% 17
14:48
Топ приложений для быстрого ритма 0
14:32
Голикова: в России вырастет число семей, получающих пособия на детей 7
14:24
Традиционный конный зимний фестиваль "Большие бега" пройдет в Барнауле 0
14:13
Суд признал недействительной передачу недвижимости свидетелей Иеговы в Бийске 2
14:02
Рогозин усомнился в способностях Илона Маска 8
13:49
План реализации послания Путина пообещали в Госдуме подготовить к 18 марта 2
13:32
Росстат: спад жилищного строительства за январь увеличился вдвое 2
13:21
Проверь себя: слова, которые недавно вошли в русский язык 7
13:15
Названы лучшие сюрпризы для мужчин на 23 Февраля 1
13:04
Пенсии предложили передавать по наследству: Госдума рассмотрит инициативу 14
12:51
Депутатам Рубцовска удалось избежать лишения мандатов из-за деклараций 3
12:40
Новый Infiniti QX50: эксперт о цене, дизайне и чем отличается от конкурентов 2
12:32
Яванский макак поселился в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 1
12:24
Стали известны подробности пожара на железнодорожном мосту через Обь в Барнауле 0
12:12
О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.