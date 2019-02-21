Журнал Forbes составил рейтинг 20-ти самых дорогих компаний Рунета, в котором восьмую строчку занял новосибирский "2ГИС", сообщает "НГС.НОВОСТИ".

В этом году первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте — "Яндекс" (10,724 миллиарда долларов), на втором — Mail.ru Group (5,362 миллиарда), на третьем — Avito (3,85 миллиарда).

В прошлом году "2ГИС" был на две позиции ниже — на 10-м месте. Тогда стоимость компании оценили в 211 миллионов долларов, сейчас — 243 миллиона.

"В 1999 году новосибирский предприниматель Александр Сысоев придумал объединить карту города со справочником. Сегодня сервисом ежемесячно пользуются 45 миллионов человек из 370 городов в девяти странах. В 2018 году американская компания Apple включила данные 2ГИС в стандартное приложение "Карты". Помимо карт в сервисе 2ГИС также представлено около 60 бесплатных путеводителей по разным странам", — описывают компанию составители рейтинга.

Журнал объясняет, как подсчитывалась стоимость компании: "Данные по выручке (без НДС) предоставлены самими компаниями, если цифры вызывали у редакции сомнения — они проверялись по открытым источникам либо вычислялись по итогам консультаций с аналитиками. В иных случаях вместо выручки приводится оценка, полученная путем опроса участников рынка".

В рейтинг попали компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете, и у которых в структуре доходов более половины приходится на онлайн. Учитывались игроки, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.

"На оценку мог повлиять комплекс причин: рост аудитории "2ГИС" сервиса на 25% за год, рост объемов продаж рекламы и контента на 17% за год, запуск новых проектов ("2ГИС Чек", "2ГИС Логистика"), сотрудничество с крупными международными брендами. В этом году мы продолжаем прибавлять, в частности аудитория уже превысила 46 миллионов пользователей в месяц", — рассказал руководитель PR-службы "2ГИС" Максим Бугаев.