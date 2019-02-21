Австралийский пилот в течение трех часов рисовал в воздухе надпись I’m bored ("Мне скучно") и две фигуры, напоминающие мужской половой орган. Новый вид искусства запечатлел сайт FlightAware, сообщает телеканал "360".

Легкомоторный самолет Diamond Star вылетел 18 февраля, в 08:53, из аэропорта пригорода Аделаиды, Солсбери (это в Австралии), и вернулся туда же в 11:57. Всего воздушное судно преодолело 669 километров.

За это время летчику стало скучно, поэтому он решил исполнить несколько фигур высшего пилотажа, если это можно так назвать. В итоге получилось то, что указано на изображении: фраза "Мне скучно" и два спорных изображения.

По данным австралийского сайта News.com.au, летчику поручили проверить новый двигатель самолета. На протяжении определенного времени ему нужно было летать с постоянной скоростью.

Представитель Управления безопасности гражданской авиации Питер Гибсон в беседе с ABC заявил, что если пилот соблюдал правила безопасности полетов, то ведомству не важно, как выглядит траектория Diamond Star.