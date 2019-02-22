Станция на Марсе зафиксировала странный звук низкой частоты

Необычный звук низкой частоты зафиксировала американская станция Mars InSight, совершившая в ноябре 2018 года посадку в районе марсианского нагорья Элизий, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Forbes.

Создание станции Mars InSight обошлось США в 828 миллионов долларов. Она была запущена в космос в мае 2018 года с американской базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. В конце ноября, преодолев 480 миллионов километров, аппарат приземлился на Марс в четырех градусах к северу от экватора, неподалеку от древних вулканов — купола Гекаты, горы Элизий и купола Альбор.

Как рассказал планетолог из Корнеллского университета Дон Бэнфилд, звук фиксировался аппаратурой станции на протяжении 100 секунд. По версии эксперта, его источником мог стать метеор, вошедший в атмосферу Марса, сильное атмосферное возмущение или сошедшая неподалеку от места посадки аппарата лавина.

Специалистам пока не удалось определить точное расстояние до источника звука. Однако Бэнфилд считает, что дальнейшие исследования решат эту проблему.

В 550 километрах от места посадки Mars InSight располагается кратер Гейл, где летом 2012 года опустился марсоход Curiosity.

В конце 2018 года аппаратура станции впервые смогла зафиксировать шум ветра на поверхности Марса и передать эту запись на Землю.