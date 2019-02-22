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Астрономы обнаружили еще одну луну Нептуна

, ИА "Амител"
Ученые присвоили новой луне имя — Гиппокамп
Луна расположилась между Протеем и Лариссой / Фото: golos.io

Луна расположилась между Протеем и Лариссой / Фото: golos.io

Снимки с телескопа "Хаббл" помогли планетологам найти еще одну луну у Нептуна, следы существования которой были случайно замечены учеными еще пять лет назад, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Nature.

Как отмечается, пять лет назад ученые использовали снимки газового гиганта, которые периодически получал "Хаббл", для проверки алгоритма для поиска особенно далеких и тусклых карликовых планет в поясе Койпера.

Алгоритм основывается на одном принципе — планеты и луны движутся по орбитам предсказуемым образом, плавно перемещаясь из одной точки в другую, тогда как фоновые объекты, такие как звезды, не меняют своего положения.

Проверяя работу данного алгоритма на хорошо изученной системе Нептуна, ученый Марк Шоуальтер из Института поиска внеземных цивилизаций SETI (США) и его команда нашли крайне небольшую и ранее неизвестную луну, которая расположилась между Протеем и Лариссой. По своим размерам она была примерно равна спутникам марса — Фобосу или Деймосу, и совершала оборот вокруг Нептуна всего за один неполный день.

Ученые временно назвали находку S/2004 N 1 и начали работать над ее подтверждением. Ими были проведены несколько повторных серий наблюдений с помощью телескопа "Хаббл" в 2016 году.

В общей сложности, астрономам удалось повторно "поймать" S/2004 N 1 примерно 20 раз, что стало подтверждением ее существование, а также позволило ученым присвоить новой луне имя — Гиппокамп.

"Наши наблюдения показывают, что Гиппокамп, скорее всего, откололся от Протея в далеком прошлом. Это в очередной раз подтверждает то, что внутренние луны Нептуна приобрели свой текущий облик после множества столкновений в давно минувшие эпохи", — рассказал  Шоуальтер.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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