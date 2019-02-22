Путин поручил улучшить условия содержания заключенных

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека подписал ряд постановлений по предложениям правозащитников, сообщается на официальном сайте Совета.

Администрация президента, Министерство юстиции и уполномоченный по правам человека вместе с руководителями субъектов страны рассмотрят совершенствование процедуры формирования комиссий по помилованию. В частности, в них могут начать включать региональных уполномоченных по правам человека.

Министерство юстиции вместе с Общественной палатой обязали рассмотреть возможность контроля за обеспечением прав заключенных в тюрьмах и следственных изоляторах, в том числе сформировать общественные наблюдательные комиссии.

Верховному суду поручили провести работу для обобщения всех дел о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

ФСИН вместе с СПЧ проведут проверку тюрем и колоний на предмет соблюдения санитарных норм и представят предложения по улучшению условий содержания заключенных.

МИД, Минюст и СПЧ должны разработать меры для защиты уголовного преследования российских граждан за рубежом. Для этой цели можно привлекать представителей правозащитных структур и НКО.

Также Путин продлил до 2024 года срок реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.