Ученые выяснили, как нетрадиционная ориентация влияет на здоровье

Ученые выяснили, что нетрадиционная сексуальная ориентация может быть опасна для здоровья человека, пишут "Известия" со ссылкой на журнал Archives of Sexual Behavior.

Группа экспертов из Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY в Нью-Йорке проанализировала поведение гомосексуалистов и бисексуалов и людей традиционной ориентации.

При оценке поведения учитывались алкогольная и наркотическая зависимости, а также половые инфекции. Оказалось, что люди с нетрадиционной ориентацией употребляют больше психотропных веществ.

Также выяснилось, что проблемы со здоровьем у гомосексуалистов могут возникать из-за того, что они чаще показывают рискованное сексуальное поведение.

Ученые заметили, что у людей с несколькими переменными — личность, поведение и привлекательность — и у тех, и у других присутствовали гораздо более высокие шансы рискованного поведения.

Однако после корректировки всех трех факторов повышенные шансы рискованного поведения продолжали демонстрировать только бисексуалы.