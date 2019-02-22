Маникюр оказался самой популярной услугой среди россиян, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на исследование портала объявлений "Юла".

Эксперты проанализировали рынок услуг в России за 2018 год, лидером стал маникюр. К мастерам ногтевого сервиса обращаются 14,5% пользователей. На второй строчке — юридические услуги — 13,5%. Завершили тройку услуги по ремонту компьютеров — 12,5%.

22% от общего количества объявлений на "Юле" размещены в разделе "Красота и здоровье", чуть меньше объявлений (19%) связаны с ремонтом и строительством. Наименьшей популярностью у россиян пользуются услуги по изготовлению вещей на заказ и уходу за животными.

Бухгалтерские и юридические услуги обходятся пользователям дороже всего, средняя цена составляет порядка 2850 рублей. А самой дешевой услугой оказалась стрижка и дрессировка собак. За нее специалисты просят в среднем 690 рублей.

По данным 2017 года, сервисом объявлений "Юла" ежемесячно пользуются 24 миллиона россиян.