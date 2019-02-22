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Минтруд разъяснил новый порядок пересчета пенсий

, ИА "Амител"
Если после индексации размер пенсии превышает региональный ПМП, то выплата соцдоплаты приостанавливается
Соцдоплата к пенсии устанавливается, если доход меньше прожиточного минимума / Фото: hr-portal.info

Соцдоплата к пенсии устанавливается, если доход меньше прожиточного минимума / Фото: hr-portal.info

Минтруд пояснили, как будут рассчитывать социальные доплаты и индексировать пенсии неработающих пенсионеров в соответствии с требованиями, которые сформулировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, передает ТАСС.

По действующему законодательству, социальная доплата к пенсии  устанавливается, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера (пенсия и ежемесячная денежная выплата) не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания.

При этом размер соцдоплаты может меняться. Так, если в результате индексации общая сумма материального обеспечения увеличивается, но остается ниже прожиточного минимума, соцдоплата по-прежнему выплачивается, но в уменьшенном размере. И пенсионер по-прежнему получает сумму, равную прожиточному минимуму.

Если после индексации размер пенсии превышает региональный ПМП (то есть его суммарный доход выходит за пределы черты бедности), выплата социальной доплаты приостанавливается.

"Эту схему предлагается изменить: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и выплаты, — пояснили в Минтруде. — Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году".

"В результате, эти граждане должны получить прибавку", — отметили в пресс-службе Минтруда .

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.02.2019 06:34
- гость -

Вот и позаботились.

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