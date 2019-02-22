В Самаре отчаявшиеся родственники привезли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства, поскольку не смогли похоронить умершего на кладбище Рубежное из-за требования заплатить за погребение 50 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

"Хотят 50 тыс. Я одна ращу ребенка. Откуда мне взять эти деньги?" — сказала супруга усопшего.

Она рассказала, что ей удалось найти другую похоронную организацию с более бюджетными услугами по захоронению, чем предлагались на кладбище. Однако им даже не дали выкопать могилу.

По ее словам, работники компании-монополиста, которая буквально установила ритуальную монополию на городском кладбище, в день похорон сорвали траурное мероприятие, так и не дав вырыть могилу.

В отчаянии близкие покойного оставили гроб с его телом у входа в администрацию — в надежде, что хотя бы таким образом внимание местные власти обратят внимание на вопиющее беззаконие в сфере ритуальных услуг, сложившихся в Самаре.

При этом отмечается, что конфликт на кладбище не смогли разрешить даже сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас на площади стало пусто. Куда делись родственники и гроб с телом, пока неизвестно. Возле здания администрации дежурит полиция. Видимо, в данном месте правоохранителям конфликт решить удалось.