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Гроб с телом мужа привезла жительница Самары к зданию правительства области

, ИА "Амител"
"Я одна ращу ребенка. Откуда мне взять эти деньги?" — сказала супруга усопшего
Ритуальщики не позволили похоронить усопшего на местном кладбище / Фото: кадр из видео

Ритуальщики не позволили похоронить усопшего на местном кладбище / Фото: кадр из видео

В Самаре отчаявшиеся родственники привезли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства, поскольку не смогли похоронить умершего на кладбище Рубежное из-за требования заплатить за погребение 50 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

"Хотят 50 тыс. Я одна ращу ребенка. Откуда мне взять эти деньги?" — сказала супруга усопшего.

Она рассказала, что ей удалось найти другую похоронную организацию с более бюджетными услугами по захоронению, чем предлагались на кладбище. Однако им даже не дали выкопать могилу.

По ее словам, работники компании-монополиста, которая буквально установила ритуальную монополию на городском кладбище, в день похорон сорвали траурное мероприятие, так и не дав вырыть могилу.

В отчаянии близкие покойного оставили гроб с его телом у входа в администрацию — в надежде, что хотя бы таким образом внимание местные власти обратят внимание на вопиющее беззаконие в сфере ритуальных услуг, сложившихся в Самаре.

При этом отмечается, что конфликт на кладбище не смогли разрешить даже сотрудники правоохранительных органов. 

Сейчас на площади стало пусто. Куда делись родственники и гроб с телом, пока неизвестно. Возле здания администрации дежурит полиция. Видимо, в данном месте правоохранителям конфликт решить удалось.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.02.2019 08:40
месный

Просто походу все в доле

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22.02.2019 08:51
- гость -

устроила цирк - можно по скромному похоронить то что выделяет гос-во на захоронение, многие так хоронят

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22.02.2019 08:59
Гость

устроила цирк - можно по скромному похоронить то что выделяет гос-во на захоронение, многие так хоронят.
В кустик положить и картонкой накрыть? Видимо тоже из администрациии.

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