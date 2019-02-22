Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне, пребывающие в запасе, в 2019 году на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в документе.

Военные сборы должны быть проведены в сроки, согласованные региональными органами исполнительной власти. Исключение составляют проверочные сборы, сроки проведения которых определяет Минобороны РФ.

Правительству и региональным властям указ предписывает обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом и проведением этих сборов.